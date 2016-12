Giannini (Ballarò): premier Renzi ha aperto la caccia contro di noi

"Dal momento in cui ha messo sotto accusa i talk del martedì - ha spiegato Giannini a proposito di Renzi - è partito un fuoco di fila e chiunque si è sentito legittimato a sparare a zero contro l'informazione televisiva". Verso "Ballarò che ci sia stato un attacco è sotto la luce del sole, ma voglio chiarire una cosa: io non cerco improbabili martirii e dal punto di vista televisivo non ho né la storia né la stoffa di Michele Santoro. Vorrei solo far bene il mio lavoro. Per questo, per me il caso è chiuso".



Sull'intervista al Tg3 di Bianca Berlinguer, "apprezzo il fatto che Renzi abbia detto ad esempio che non ci sono liste di proscrizione. Aggiungerei: ci mancherebbe altro. Ma il timore è che, toni a parte, la sostanza resti quella", e cioè, "la sensazione è che sia sgradito tutto quello che non corrisponde alla narrazione che Renzi vuole proporre al Paese".



"Ho il massimo rispetto per i parlamentari della Vigilanza - ha sottolineato poi Giannini -, ma ho trovato inaudite le parole di Michele Anzaldi. Dire 'non hanno capito chi ha vinto' mi ha ricordato quando a Bruno Vespa toccava dire: il mio azionista di riferimento è la Dc".