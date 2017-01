Gentiloni: "Un errore vedere il voto come una minaccia"

"Non si può vedere il voto come una minaccia". Il premier Paolo Gentiloni lo ha detto nella conferenza stampa di fine anno, pur ricordando che "la stabilità di un Paese a livello internazionale è sempre importante. Però non può rendere prigioniera la democrazia". E sottolinea: "Il governo fa la sua parte, lavora finché ha la fiducia del Parlamento: è una cosa quasi imbarazzante, nella sua banalità".