Gentiloni: rifugiati non terroristi

"Preoccupa l'incrocio tra emergenza immigrazione e terrorismo, se questi due piani si confondono l'Europa rischia di entrare in un circolo vizioso pericoloso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni. "Sulla questione migranti l'Italia ha le carte in regola per dire al resto dell'Europa come va gestita, insieme", ha poi aggiunto.