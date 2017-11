Gentiloni: "Per superare la crisi serve una nuova coesione sociale"

"L'Italia ha bisogno di coesione sociale, il Paese ha ripreso a crescere ma non ha superato le difficoltà sociali e i traumi della crisi. Migliorare il tessuto urbano è uno dei modi più importanti per curare le ferite che derivano dalla mancanza di inclusione". Lo ha detto Paolo Gentiloni a Viterbo per la firma della convenzione del Bando Periferie. Secondo il premier "le sono sempre dei motori del cambiamento, della ripresa e del rilancio".