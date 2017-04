Gentiloni: "Patto di stabilità Ue non sia una camicia di forza"

"Tantissimi Paesi Ue come l'Italia vogliono discutere con Bruxelles sulle attuali regole del patto di stabilità che non può essere una camicia di forza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, aggiungendo: "L'Europa sta riprendendo la strada della crescita, però bisogna coltivarla, non ingabbiarla in regole troppo rigide". Sul Def ha dichiarato: "Nessuna stangata di nuove tasse e aumento dei prezzi. La direzione è giusta".