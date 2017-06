Gentiloni: "Non sarò io l'eventuale futuro premier dopo il voto"

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, esclude di poter essere lui l'eventuale futuro premier dopo il voto. A una domanda in tal senso, Gentiloni ha risposto con un esplicito: "Nooo". Poi, sulla situazione della sinistra, ha spiegato: "A me non piace una sinistra dei buoni perdenti" come Bernie Sanders e Tyrone Corbin, "preferirei una sinistra, un centrosinistra vincente. C'è molto lavoro da fare".