Gentiloni: "Non accetto Ue flessibile sui migranti ma rigida sul bilancio"

"Non possiamo dare la sensazione che in un mare in tempesta l'Ue si muova con un piccolo cabotaggio e adotti una sorta di flessibilità a corrente alternata: molto rigida sui decimali dei bilanci e molto ampia sulle questioni fondamentali come la questione migratoria". Così Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino con la cancelliera Angela Merkel. C'è il rischio, ha detto il premier, che l'Ue vada in crisi: "Non lo consentiremo".