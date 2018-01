Gentiloni: "M5s non ci spaventa, non hanno i numeri per governare"

"Non sono affatto spaventato. Penso che il rispetto agli elettori del M5s sia dovuto. Ma penso che la possibilità che il Movimento arrivi a guidare il governo non ci sia". Lo ha detto il premier, Paolo Gentiloni, in un'intervista a "Il Foglio". "E' una forza - ha spiegato Gentiloni - che se anche avesse i risultati significativi che gli vengono attribuiti da sondaggi non so quanto generosi, non avrebbe i numeri per governare".