Gentiloni: "Lezione da miracolo democratico dei padri costituenti"

Paolo Gentiloni rende omaggio alla Costituzione e ai padri costituenti che seppero dar vita a quello che lui definisce "il miracolo democratico". Intervenendo a Reggio Emilia alle celebrazioni per il 221esimo anniversario del primo Tricolore, il premier sottolinea la capacità dei costituenti che, "discutendo apertamente e liberamente, arrivarono a sintesi unitarie di straordinaria utilità, e lo fecero per servire il Paese. E' una lezione per tutti".