Gentiloni: "La Brexit è stata una sveglia per l'Unione europea"

21 giugno 2017 11:01 Gentiloni: "La Brexit è stata una sveglia per lʼUnione europea" Il premier ha parlato in Aula al Senato su diversi temi: effetti della Brexit, politiche migratorie della Ue e terrorismo

"La Brexit, più che una campana a morto per l'Ue, è stata una robustissima sveglia". A sostenerlo è il premier, Paolo Gentiloni, secondo il quale "il voto inglese ha messo il progetto dell'Unione al centro della discussione pubblica". E in merito all'addio britannico, "l'Italia non è favorevole né a una hard Brexit né a una soft Brexit, ma serve chiarezza. In particolare su diritti e destino dei nostri concittadini che risiedono nel Regno Unito".

"Servono lavoro, inclusione e crescita, non regole soffocanti" - Il Primo Ministro Paolo Gentiloni in Senato ha sottolineato come la crescita dell'Unione europea non debba trattenuta da imposizioni concepite in un'epoca differente da quella attuale, quando le problematiche e il panorama internazionale era differente: "La crescita non può essere soffocata da regole concepite in un periodo diverso, quando sarebbe stato difficile pensare a una crescita dell'Europa del 2%. Non bastano i numeri, non bastano i decimali". Servono "lavoro, inclusione, crescita: è questo che determina il successo dell'Unione europea a livello internazionale". Gentiloni ha anche sottolineato l'impegno dell'Italia su questo tema: "Noi lo diciamo da tempo e ci auguriamo che non sia più solo una battaglia italiana: l'Europa deve cambiare, dobbiamo avere la forza di farla cambiare".

"Ue tragicamente lenta sulla questione migranti" - Il premier ha anche affrontato il problema dei migranti, evidenziando i lunghi tempi di intervento dell'Unione europea sulla questo problema: "Sull'immigrazione dobbiamo dirci onestamente che, nonostante qualche passo in avanti, la velocità con cui l'Ue si muove sul terreno delle politiche comuni resta drammaticamente al di sotto delle esigenze di governo e gestione di questo fenomeno. Lo diremo apertamente anche a Bruxelles. Qualche risultato almeno simbolico è stato ottenuto: la Commissione ha annunciato una procedura d'infrazione per i tre Paesi che non accettano gli impegni. Ma non ci consola questa soddisfazione morale".

"Pretendiamo da Bruxelles una politica migratoria comune" - Sempre sul tema migranti, Gentiloni afferma: "Quello che vogliamo sapere dall'Ue è se sulla strada" della gestione dei flussi migratori "c'è l'Unione europea o se noi dobbiamo continuare a cavarcela da soli. L'Italia è in grado di gestire la questione, sia pure con difficoltà crescenti, ma l'Europa se vuole recuperare la sua vitalità e scommettere sul proprio futuro deve avere una politica migratoria comune: lo pretendiamo da Bruxelles".

"Agenzia europea del farmaco a Milano" - Gentiloni, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, ha comunicato alcuni effetti portati dalla Brexit, quali il trasferimento dell'Agenzia sulle banche e dell'Agenzia europea del farmaco. Quest'ultima, a detta del Presidente del Consiglio, potrebbe essere spostata a Milano, viste le qualità che l'Italia può mettere in gioco in questo settore: "Milano è competitiva e ha tutte le carte in regola" per ospitare l'Ema "e la spinta che cercheremo di dare è che la decisione avvenga sulla base della qualità tecnica e non di una logica di compensazione interna a qualche gruppo di Paesi Ue che non farebbe bene al settore di cui l'agenzia è responsabile".