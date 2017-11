Gentiloni: "L'Italia è un Paese affidabile per gli investitori"

"Siamo un Paese affidabile per i nostri alleati e gli investitori stranieri. I numeri sono finalmente incoraggianti". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante un convegno sulla Brexit. "Si parla molto della nostra instabilità politica, data dall'avvicendarsi dei governi. Non è una fake news ma non conosco instabilità più solida di quella dell'Italia nelle scelte, come quella europeista", ha aggiunto.