Gentiloni: "L'Italia è sulla strada giusta, non sprecare risultati"

"Le cifre mostrano che l'Italia è sulla strada giusta. Non possiamo sprecare questi risultati, dobbiamo fare del nostro meglio per consolidarli e migliorarli". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in un'intervista pubblicata sul sito del "South Eu Summit" che si terrà a Roma. "Le nostre esportazioni ora stanno aumentando a ritmi sostenuti e credo che questo darà un importante contributo alla nostra crescita complessiva", ha aggiunto.