Gentiloni: Italia non è più fanalino coda, fuori da Ue no crescita

"Lo dico come avviso ai naviganti, non siamo più il fanalino di coda dell'Europa, per chi non se ne fosse accordo ci sono altri paesi europei che hanno per il 2017 una crescita tendenziale più bassa dell'Italia e tra questi c'è un grande paese europeo che ha deciso di uscire dall'Ue. Fuori dalla Ue non c'è crescita". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo al Teatro civico di Vercelli.