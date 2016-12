Gentiloni: Italia diversa da Grecia

06:43 - "Non pensiamo che dopo la Grecia tocchi all'Italia": lo ribadisce con forza il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, che parlando da New York mette in guardia su un mancato accordo con Atene. "Immaginare con leggerezza le conseguenze di un'uscita della Grecia dall'euro è molto pericoloso. Significa entrare in terra incognita. Ma non siamo preoccupati come italiani. Noi abbiamo recuperato credibilità e solidità finanziaria".

