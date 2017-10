Gentiloni: in Ue non è momento di regole depressive ma di investire

"In Europa questo non è il momento di regole depressive ma degli investimenti". Lo dice il premier Paolo Gentiloni intervenendo al foro di dialogo Italia-Spagna. "L'Eurozona - aggiunge - cresce in modo omogeneo. Questo spazio si deve concretizzare muovendoci su alcune grandi priorità che ci chiedono i cittadini. Dobbiamo accompagnare la crescita occupandoci di temi concreti come l'acciaio, la webtax e gli investimenti infrastrutturali".