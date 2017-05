Gentiloni in Kuwait: "Sconfiggere Isis avrà grande forza simbolica"

"Sconfiggere l'Isis nella roccaforte di Mosul come a Raqqa in Siria avrà un'importanza simbolica straordinaria". A chiarirlo è il premier, Paolo Gentiloni, in visita in Kuwait. Secondo il presidente del Consiglio, la sconfitta del Califfato "non cancellerà la minaccia terroristica, che potrebbe ripresentarsi in altri modi, ma farà venire meno il mito di una sorta di invincibilità dello Stato Islamico".