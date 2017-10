Gentiloni: "Il rilancio dell'Ue deve dare risposte ai cittadini"

Il rilancio dell'Ue, in questo momento, "deve rispondere alle domande dei cittadini". A sostenerlo è il premier, Paolo Gentiloni, in un'intervista al quotidiano francese le Figaro. "Mi aspetto - spiega Gentiloni - passi in avanti sul fronte economico, dinnanzi ai flussi migratori e sul ruolo geopolitico dell'Unione. Altrimenti questo rinnovamento della fede europea rischia di essere un fuoco di paglia".