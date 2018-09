Gentiloni: "I problemi del Pd non si risolvono con una cena"

"Figurati se si rifiuta questo invito. Detto questo, se qualcuno pensa che i problemi del Pd si risolvano perché alcune persone si vedono a cena, forse non ha esattamente chiaro cosa sia il Partito Democratico". Così Paolo Gentiloni, riferendosi all'invito a cena di Carlo Calenda. "Il Pd - ha aggiunto - ha bisogno con urgenza di una cosa che comincia per "c" e che non è cena, e si chiama grossomodo Congresso".