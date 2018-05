Gentiloni: governo Lega-M5s? Per Ue sarebbe incognita

Un governo M5s-Lega "è un'operazione legittima ma a livello europeo sarebbe considerata un'incognita abbastanza singolare per un grande Paese come l'Italia". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sottolineando che "se pensiamo ai toni, ancora fatico a capire come la Lega e i 5 Stelle, che non sono parenti stretti, riescano a fare davvero un governo insieme".