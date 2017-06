Gentiloni: "G7 non sarà semplice,cercheremo di avvicinare posizioni"

"Al G7 di Taormina ci sarà un confronto su temi che interessano tutta l'umanità, come i cambiamenti climatici, i commerci, le migrazioni, i rapporti con l'Africa". Lo ha detto Paolo Gentiloni arrivando a Bruxelles per partecipare al vertice della Nato. "Non sarà un confronto semplice - ha aggiunto -, ma l'Italia, che ospita l'incontro, cercherà di renderlo utile e capace di far convergere le posizioni".