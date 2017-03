Gentiloni: "E' ora di difendere i valori dell'Ue o li rimpiangeremo"

"Se non difendiamo i valori dell'Europa li rimpiangeremo, questo è il momento di salvaguardarli". E' quanto ha dichiarato il premier, Paolo Gentiloni, alla conferenza dei presidenti dei Parlamenti Ue organizzata al Senato. "Andare avanti non significa scegliere di escludere qualcuno. Vogliamo proseguire insieme, ma non vogliamo che la velocità dell'Europa sia stabilita soprattutto dai Paesi più riluttanti".