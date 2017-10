Gentiloni: "Dati economici positivi ma resta il disagio sociale"

"Dal punto di vista economico i dati dei Paesi del G7 e dell'Ue in generale sono positivi". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni. "Ma al tempo stesso sappiamo che la crescita dal punto di vista macroeconomico non ha cancellato il disagio sociale e non ha ridotto le difficoltà di far fronte alle disuguaglianze", ha aggiunto intervenendo al G7 dei Parlamenti alla sala della Lupa a Montecitorio.