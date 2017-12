"L'Italia chiede che sia le organizzazioni legate all'Onu, Unhcr e Oim, sia le Ong in generale, approfittino dell'apertura che le autorità libiche finalmente iniziano a dare". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro a Tunisi con l'inviato dell'Onu in Libia Ghassan Salamè, spiegando che "fino a un anno fa non volevano" la presenza nei campi profughi, "c'era l'impossibilità di lavorare sui rimpatri volontari e su potenziali corridoi umanitari dalla Libia. Ora si può fare".