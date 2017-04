Gentiloni: "Azione Usa è stata risposta a un crimine di guerra"

Il premier Paolo Gentiloni interviene sull'attacco americano alla base siriana di Shayrat. "L'azione ordinata stanotte da Trump è una risposta motivata a un crimine di guerra di cui è responsabile il regime di Assad - ha detto in conferenza stampa -. Chi fa uso di armi chimiche non può contare su attenuanti e mistificazioni". Il presidente del Consiglio si è detto "convinto che l'azione di questa notte acceleri la chance per il negoziato politico".