Gentiloni attacca M5s: "I paladini della Carta non sono in Aula"

"Durante la campagna referendaria c'è stata una discussione pubblica sulla Costituzione. Ora non si può fare che la discussione svanisca nel nulla e la Carta venga dimenticata. Abbiamo i super paladini della centralità del Parlamento che nel momento più importante della vita parlamentare non ci sono". Così il premier Paolo Gentiloni attacca l'assenza M5s in Aula. "Vi sembra logico? Vogliamo talmente bene al Parlamento che non ci andiamo", aggiunge.