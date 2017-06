Gentiloni alle imprese: "E' il momento di investire nel Sud Italia"

"Lo dico alle imprese: è il momento di investire nel Sud Italia. Oggi, non dopodomani". E' quanto ha dichiarato il premier, Paolo Gentiloni, aggiungendo: "Ci sono le condizioni per investire anche grazie a un contesto fiscalmente favorevole. Essere meridionalisti non vuol dire essere nostalgici della Cassa per il Mezzogiorno, il punto è come riportare al centro la questione del Sud senza ripetere gli errori del passato".