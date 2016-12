1 novembre 2014 Gentiloni alla Farnesina: passaggio di consegne e prima telefonata ai marò Dopo l'abbraccio con il ministro uscente, Federica Mogherini, il neo titolare degli Esteri ha chiamato Girone e Latorre Tweet google 0 Invia ad un amico

19:27 - Il neoministro degli Esteri Paolo Gentiloni, all'indomani del suo giuramento al Quirinale, si è recato alla Farnesina per il passaggio di consegne con Federica Mogherini. Dopo un caloroso abbraccio con il suo predecessore, Gentiloni ha telefonato ai marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone: "Ho voluto salutarli e rinnovargli la continuità dell'impegno".

"E' stato un passaggio di consegne non formale in cui ho rinnovato gli auguri a Federica Mogherini per il suo ruolo di Lady Pesc", ha detto Gentiloni, lasciando il Ministero degli Esteri. Un colloquio "approfondito di circa tre ore sui dossier più urgenti, in vista anche del prossimo consiglio esteri Ue del 17", ha aggiunto spiegando che sono stati "affrontati i principali dossier, quelli che riguardano le crisi in Medio Oriente, soprattutto la Libia, e le tensioni Russia-Ucraina".



Latorre: "Ora speriamo che la vicenda si risolva" - "L'insediamento del nuovo ministro degli Esteri è avvenuto nel giorno di Ognissanti e speriamo che questo sia di buon auspicio per la risoluzione della vicenda". E' quanto riferisce il fuciliere della brigata Marina San Marco, Massimiliano Latorre, attraverso la sua compagna Paola Moschetti.