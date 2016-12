Gentiloni alla Camera: "Rivendico il lavoro fatto dal governo Renzi"

"I compiti di un governo sono definiti dalla Costituzione e il suo profilo politico è iscritto nel quadro della maggioranza del governo precedente che non è venuta meno. Per qualcuno è un limite, io lo rivendico, rivendico il grande lavoro fatto e i risultati ottenuti, come l'aver rimesso in moto il Paese". Lo ha detto alla Camera il premier Paolo Gentiloni. "Il governo - ha aggiunto - rispetta le opposizioni e chiede il rispetto delle istituzioni".