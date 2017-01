Gentiloni all'Eliseo: "Non c'è futuro per l'Europa senza lavoro"

"Non esiste futuro per un'Europa concentrata sul bilancio e non sul lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una conferenza stampa all'Eliseo con il presidente francese Francois Hollande. "Francia e Italia sono impegnate a rilanciare l'Ue in uno dei momenti più difficili dopo la Brexit. Le priorità sono crescita e lavoro", ha ribadito il premier.