Genova, Tajani: governo chieda a Ue flessibilità per infrastrutture

"Se posso dare un consiglio al governo, chieda flessibilità per le infrastrutture e per permettere a Genova di tornare a essere protagonista e competitiva. Credo sia più facile ottenerla per questo che per il reddito di cittadinanza". E' quanto dice il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in una conferenza stampa con il governatore della Liguria Giovanni Toti e con il sindaco di Genova Marco Bucci.