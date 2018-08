Genova, Renzi: Di Maio ci infama ma fatti sono diversi da fake news

Matteo Renzi attacca Luigi Di Maio in merito al crollo del ponte Morandi e alle accuse sui rapporti Pd-Autostrade, negando di aver mai preso finanziamenti dalla società. "Genova non è una favoletta - twitta l'ex premier -. Lo squallido Di Maio ci infama ma i soldi da Autostrade li ha presi la Lega e non noi. Conte era il legale dei concessionari e Salvini ha votato a favore del dl pro-Autostrade e noi contro. Questi sono fatti e non fake news".