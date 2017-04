10 aprile 2017 19:23 Genova, Comunarie M5s: tribunale dà ragione a Cassimatis, accolto il ricorso Sospesa lʼesclusione della candidata "scomunicata" da Grillo. Lo sfogo a Tgcom24: "Fidatevi, la democrazia interna non funziona". M5s: "Non sarà comunque la nostra candidata"

Svolta nel caso delle "Comunarie" del MoVimento Cinque stelle a Genova. Il tribunale ha dato ragione al ricorso di Marika Cassimatis annullando le due delibere con cui era stata esclusa dal partito e con cui Luca Pirondini era stato scelto per correre alle elezioni con il simbolo dell'M5s. Le elezioni sono in programma l'11 giugno. Netta la replica del M5s: "Cassimatis non è e non sarà la nostra candidata".

Il giudice Roberto Braccialini ha così sospeso l'esclusione della lista della Cassimatis e il 'ripescaggio' di quella di Pirondini, accogliendo tutto il ricorso d'urgenza presentato dagli avvocati Lorenzo Borrè e Alessandro Gazzolo. La professoressa ha commentato su Facebook "Abbiamo vintoooooooo!". Interrogata su cosa succederà ora, la Cassimatis ha spiegato: "Non lo so, ho avuto la notizia mezzora fa dai miei avvocati, posso solo dire che hanno accolto le richieste, diciamo che sono la vincitrice delle consultazioni e dovrei avere il simbolo del M5s".



"Ora Grillo mi incontri" - "Il 'fidatevi di me' - ha aggiunto - non è fonte di diritto, davanti a un tribunale". Poi lo sfogo a Tgcom24: "La democrazia interna non funziona. Dico a Grillo: vediamoci". Grande soddisfazione dall'avvocato Borrè, che ribadisce: "Un candidato c'è ed è Marika Cassimatis. Il MoVimento, se non la candidasse, dovrebbe boicottare una decisione del giudice".



A rischio la presenza della lista di Grillo - La decisione del tribunale civile complica la situazione in casa Cinque Stelle, perché di fatto annulla tutto: l'esclusione della professoressa e la possibilità che a rappresentare il M5S sia Luca Pirondini, vincitore delle Comunarie bis. A questo punto il rischio è che il Movimento non abbia candidati alle elezioni a Genova. Formalmente la Cassimatis è in corsa, ma Grillo potrebbe impedirle di usare il simbolo M5s.



M5s: "Cassimatis non è e non sarà la nostra candidata" - "Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il Movimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno". Così sul blog 5 Stelle viene commentata la sentenza. "In nessun passo della predetta sentenza - si legge - si sostiene che sia la Cassimatis il nostro candidato sindaco, come lei ha affermato".