Gelmini: "Ai terremotati non si dà voce, basta con le promesse non mantenute"

"In queste settimane si parla di tutto, dalle primarie alle liti all'interno del Pd, dalle vecchie leadership alle nuove, e non si parla dei problemi dei cittadini. Lo Stato non può fare soltanto promesse": così Mariastella Gelmini, ospite di "Fatti e misfatti", su Tgcom24. "Ai terremotati non si dà voce e lo stesso Errani denuncia una situazione di risposte inadeguate".