Gela, sindaco sotto sfiducia ha un malore in Consiglio e si dimette via mail dal letto dell'ospedale

A sorpresa, Domenico Messinese, sindaco di Gela, in provincia di Caltanissetta, si è dimesso. L'ha fatto con una pec inviata dal suo letto d'ospedale alla posta elettronica del segretario generale del comune. Messinese è in osservazione presso la struttura sanitaria cittadina per un improvviso abbassamento di pressione avuto mentre il Consiglio discuteva la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata da 21 consiglieri su 30. Messinese ha venti giorni di tempo per confermare o ritirare le dimissioni.

Messinese ha accusato un malore proprio mentre il consiglio comunale stava discutendo la mozione di sfiducia nei suoi confronti. E' arrivata l'ambulanza e il sindaco è stato trasferito in ospedale per accertamenti.



La seduta era stata sospesa. La mozione di sfiducia è stata firmata da 21 consiglieri su 30; 20 i voti necessari perché venga approvata; in questo caso Messinese decadrà.



Il sindaco si era presentato in aula con la giunta dimissionaria e aveva proposto una sorta di governo di salute pubblica per disinnescare la mozione.



Il primo cittadino fu eletto nel giugno di tre anni fa col sostegno del M5s, che sei mesi dopo lo espulse dal movimento.