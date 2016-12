Geithner:"Ue era contro Berlusconi"

20:55 - L'Unione europea, su spinta tedesca, voleva che Silvio Berlusconi, giudicato inaffidabile in quanto a mantenimento degli impegni con l'Europa, fosse estromesso dal governo come condizione per fornire aiuti all'Italia nella crisi del 2011. E' il quadro che emerge da nuove rivelazioni attribuite dal Financial Times a Tim Geithner, segretario al Tesoro Usa fino al 2013, che già nei mesi scorsi aveva parlato di un accordo europeo anti-Berlusconi.