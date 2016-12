Gb,regina a Napolitano: ammirazione

14:39 - La regina d'Inghilterra esprime "stima e ammirazione" nei confronti di Giorgio Napolitano in una lettera personale inviata al Capo dello Stato. Lo rende noto l'ambasciata britannica a Roma: "Sua Maestà esprime la Sua stima per il presidente Napolitano, che si appresta a lasciare l'incarico, e la sua ammirazione per i molti anni di dedito servizio all'Italia. E lo ringrazia nuovamente per l'ospitalità durante la visita reale dello scorso aprile a Roma".