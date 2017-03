Gasdotto Tap, Emiliano a Tgcom24: "La Puglia non è stata mai ascoltata"

"Abbiamo proposto di far arrivare il gasdotto nella zona industriale, così da non avere contraccolpi, ma la nostra proposta è stata ignorata": così Michele Emiliano a Tgcom24. Il governatore della Regione Puglia ha poi aggiunto: "Abbiamo un ricorso ancora pendente davanti alla Corte Costituzionale, perché la nostra Regione non è stata mai ascoltata sulla localizzazione dell'opera; non abbiamo potuto partecipare alla scelta del luogo di approdo".