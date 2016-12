Galantino: "Troppe polemiche"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, ha deciso di non partecipare all'evento pubblico su Alcide De Gasperi, in agenda per oggi in Trentino. Proprio alcuni stralci della lectio magistralis che avrebbe dovuto tenere avevano infatti scatenato alcune dure reazioni. La decisione, ha spiegato, è stata "soppesata con cura per evitare di contribuire a rafforzare polemiche" in "un clima esasperato".