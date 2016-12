21 dicembre 2016 18:33 Gaffe sui cervelli in fuga, mozione sfiducia a Poletti, lui: "Non me ne vado" Contro il ministro Sinistra italiana, Movimento 5 Stelle, Lega Nord e alcuni del gruppo Misto. Speanza: "Via i voucher"

Dopo la polemica sui giovani in fuga dall'Italia, i senatori di Sinistra italiana, del M5S, della Lega e del Gruppo Misto hanno depositato a Montecitorio una mozione di sfiducia nei confronti del ministro del Lavoro Giuliano Poletti. Il ministro - si legge nella mozione - "ha dato riprova di un comportamento totalmente inadeguato al suo ruolo, esprimendosi con un linguaggio discutibile e opinioni inaccettabili". Ma Poletti, entrando alla Camera per il question time, alla domanda su sue possibili dimissioni ha risposto: "No, non mi dimetto".

La mozione al SenatoIn particolare la mozione di sfiducia ricorda la dichiarazione "inaccettabile e che compromette la libertà di voto dei cittadini" del ministro Poletti sulla possibilità di evitare il referendum sul Jobs Act grazie allo scioglimento delle Camere e alla convocazione delle elezioni politiche, e le "affermazioni gravissime" dello stesso sui giovani italiani costretti a cercare lavoro all'estero.



Speranza: "Via i voucher o voterò la sfiducia" - Minaccia anche lui la sfiducia a Poletti, ma per un altro motivo, l'esponente della minoranza Pd Roberto Speranza, che al ministro invia questo messaggio via Twitter: "Lettera aperta al ministro Poletti: via i voucher o sfiducia".

Poletti: "Non mi dimetto"Intende dimettersi dopo le polemiche scaturite dalle sue parole sugli italiani all'estero? "No". Risponde così il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ai giornalisti che lo intercettano mentre fa ingresso alla Camera per il question time.