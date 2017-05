G7, Visco: "Dopo Francia nessuno ipotizza tensioni su voto Italia"

Al G7 delle Finanze a Bari "nessuno ha rilevato che ci possano essere tensioni per quello che può succedere in Italia" dopo quello che è accaduto alle presidenziali in Francia, dove invece le tensioni si sono notevolmente abbassate. Ad affermarlo è stato il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intervenuto nella conferenza stampa della presidenza al termine dell'incontro dei Grandi nel capoluogo pugliese.