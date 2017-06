G7, "lotta al protezionismo, rispettare diritti migranti ma difesa dei confini" | Sul clima gli Usa prendono tempo

A Taormina i sette Grandi hanno "adottato una road map per la parità di genere, che sarà ripresa e rilanciata qui per la prima volta dal G7 per i diritti delle donne". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al termine del summit, spiegando che a raccogliere il testimone sarà poi la prossima presidenza canadese. Lanciato inoltre un progetto di "innovazione e formazione professionale" per i giovani imprenditori africani.