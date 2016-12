Furlan: sciopero si decide insieme

"In Italia gli scioperi generali si decidono insieme". Così il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, dalla testa del corteo per la manifestazione del pubblico impiego. E aggiunge: "Dopo lo sciopero generale non c'è più niente, gli obiettivi devono essere chiari". Per la leader della Cgil, Susanna Camusso, "l'impegno che deve venire da qui è che se non ci saranno risposte nei prossimi giorni si prosegua con lo sciopero".