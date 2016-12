Fuorionda di Delrio a Chiamparino : "Vai tu che non me ne frega un c..."

13:32 - "Vai tu o vado io?" chiede Chiamparino. "Comincio io come padrone di casa, porta pazienza. Poi vai avanti tu se vuoi che a me non me ne frega un cazzo", risponde Delrio. Peccato che sia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e stia apprestandosi a informare i giornalisti (e quindi, gli interessi o meno, anche gli italiani) del risultato dell'incontro governo-Regioni su una bazzecola come la legge di Stabilità. Non manca anche un siparietto sulla sconfitta della Juve: meno male che comincia l'incontro, altrimenti povero Allegri....