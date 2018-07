Fs, ministro Toninelli: "Stato è pronto ad acquisire reti regionali"

"Investimenti per la messa in sicurezza dei binari delle linee regionali". E' la missione dei nuovi vertici di Fs descritta da Toninelli. "Da settembre - ha aggiunto il ministro dei Trasporti - viaggerò sulle tratte regionali più critiche e dove i binari sono di proprietà delle regioni ma non ci sono standard di sicurezza equiparati alla rete nazionale, busserò alle porte dei presidenti di Regione e dirò: 'Lo Stato vi aiuta, acquisiamo noi i binari'".