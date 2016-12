22:59 - "Non ne farei un problema generale di azione sindacale ma di alcune frange che fanno del male anche ai sindacati". Così Dario Franceschini sul caso Pompei e sugli scioperi selvaggi che hanno bloccato per tre giorni l'accesso al sito archeologico. "Come ci sono regole particolari sui servizi pubblici, così devono esserci per i musei e per i luoghi della cultura", ha spiegato quindi il ministro dei Beni Culturali.