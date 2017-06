Franceschini: "Qualcosa non va, Pd nato per unire non per dividere"

"Bastano questi numeri per capire che qualcosa non ha funzionato? Il Pd è nato per unire il campo del centrosinistra non per dividerlo". Lo scrive su Twitter il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, commentando i risultati delle amministrative a Genova, Parma, L'Aquila e Verona. Sulle divisioni interne è poi intervenuto Graziano Delrio, che ha auspicato che Romano Prodi possa tornare sui suoi passi dopo lo strappo con Renzi.