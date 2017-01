Franceschini: "A marzo G7 della Cultura a Firenze"

"Per la prima volta nella storia del G7, in preparazione di Taormina, il 30 e 31 marzo 2017 si terrà a Firenze il G7 Cultura con i ministri della Cultura". Lo ha annunciato il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, su Twitter. "Che bella notizia", il commento a caldo del sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Non vedo l'ora che arrivi il 30 marzo, grazie al governo".