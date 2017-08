Virginia Raggi, "vacanze segrete" in Corsica: con il marito torna il sereno

Ecco dove il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha trascorso le sue vacanze. Come svela in esclusiva il settimanale Spy, la Raggi si è recata in Corsica, nella zona di Calvi, con il figlio Matteo, ma soprattutto con il marito Andrea Severini, con cui nei mesi scorsi ha vissuto una lunga crisi che li ha portati anche a separarsi. Per questo motivo hanno cercato di tenere segreta fino all'ultimo questa vacanza di riconciliazione familiare facendo credere attraverso i social di essere in Italia. Invece Spy ha scoperto la Raggi, il marito e il figlio sul traghetto partito da Bastia verso Roma. Di sicuro la loro vacanza non è stata a "5 stelle": hanno infatti viaggiato a bordo della vecchia Honda Civic di famiglia con il parafango incidentato e tenuto insieme con il nastro adesivo. Hanno poi cenato nella zona self service del traghetto e la Raggi ha passato il tempo a controllare i compiti del figlio Matteo.