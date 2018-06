Ultimo sondaggio Tecnè sulle politiche:se si rivotasse, Lega ancora in crescita

Come si esprimerebbero gli italiani se si rivotasse per le politiche? Lo svela l'ultimo sondaggio effettuato da Tecnè, svolto su un campione di 2.000 casi rappresentativo della popolazione sull'intero territorio nazionale. La rilevazione mostra un'alta "fetta" di indecisi, il 38,2%, a fronte di un 61,8% di intervistati che hanno dichiarato il voto. Stando al sondaggio, il balzo in avanti lo farebbe la Lega, passando dal 17,4% del 4 marzo al 23,2%. In lieve calo il Movimento 5 stelle, dal 32,7% al 31,6%. Sostanzialmente stabile il Partito Democratico, che perderebbe lo 0,5% rispetto alla tornata elettorale. Gli intervistati hanno espresso inoltre la loro percezione sul futuro dell'economia italiana e sulla fiducia nel Presidente della Repubblica.