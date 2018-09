Time: tutti gli italiani da copertina

Da Silvio Berlusconi a Mario Draghi, da Sophia Loren a Pavarotti, sono tantissimi gli italiani che si sono meritati la copertina del Time negli ultimi decenni. L'ultimo, in ordine cronologico, Matteo Salvini, scelto dal settimanale statunitense come "Il nuovo volto dell'Europa". Molti i politici sia del presente che del passato: da Enrico Letta a Mussolini, da Vittorio Emanuele III a De Gasperi. Ma anche personaggi dello spettacolo come Gina Lollobrigida, volti noti dello sport come Mario Balotelli. Nel 2006 persino Marco Polo è diventato una copertina.